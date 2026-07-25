Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,26+1,44%RGBI114,99+0,53%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RGBITR771,57+0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Грузии возбудили дело о саботаже из-за отключения электроэнергии в стране

Ведомости

Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже в связи с аварийным отключением электроэнергии по всей стране, сообщает Rustavi2.

Расследование начато по ст. 318 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование нормальной работе государственных предприятий и важных объектов.

По информации СГБ, статья квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными.

В Службе госбезопасности заявили, что будут поэтапно информировать общественность о ходе расследования. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются.

Причиной масштабного отключения электроэнергии 24 и 25 июля в Грузии стала авария на ЛЭП «Имерети». Об этом сообщил директор Ингурской ГЭС Леван Мебония. Отключилась 500-киловольтная линия «Имерети», через которую проходит основная нагрузка энергосистемы страны. В ночь на 24 июля без света осталась практически вся страна – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В Государственной электросистеме Грузии сообщили об аварийном сбое в подаче энергии. Блэкаут также затронул Абхазию – там причиной назвали системную аварию на Ингурской ГЭС.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её