В Грузии возбудили дело о саботаже из-за отключения электроэнергии в стране

Причиной масштабного отключения электроэнергии 24 и 25 июля в Грузии стала авария на ЛЭП «Имерети». Об этом сообщил директор Ингурской ГЭС Леван Мебония. Отключилась 500-киловольтная линия «Имерети», через которую проходит основная нагрузка энергосистемы страны. В ночь на 24 июля без света осталась практически вся страна – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В Государственной электросистеме Грузии сообщили об аварийном сбое в подаче энергии. Блэкаут также затронул Абхазию – там причиной назвали системную аварию на Ингурской ГЭС.