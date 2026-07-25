В Грузии возбудили дело о саботаже из-за отключения электроэнергии в стране
Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже в связи с аварийным отключением электроэнергии по всей стране, сообщает Rustavi2.
Расследование начато по ст. 318 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование нормальной работе государственных предприятий и важных объектов.
По информации СГБ, статья квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными.
В Службе госбезопасности заявили, что будут поэтапно информировать общественность о ходе расследования. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются.
Причиной масштабного отключения электроэнергии 24 и 25 июля в Грузии стала авария на ЛЭП «Имерети». Об этом сообщил директор Ингурской ГЭС Леван Мебония. Отключилась 500-киловольтная линия «Имерети», через которую проходит основная нагрузка энергосистемы страны. В ночь на 24 июля без света осталась практически вся страна – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В Государственной электросистеме Грузии сообщили об аварийном сбое в подаче энергии. Блэкаут также затронул Абхазию – там причиной назвали системную аварию на Ингурской ГЭС.