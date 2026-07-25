Путин: отношения России и Казахстана развиваются успешно

Он также заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти $28 млрд, за первые пять месяцев текущего года прибавил еще более 4%. По словам президента, это хорошая динамика, свидетельствующая о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере.