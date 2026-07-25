Путин: отношения России и Казахстана развиваются успешно
Отношения России и Казахстана носят стратегический характер и успешно развиваются, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Хомартом Токаевым.
«Отношения наши развиваются. Развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер», – сказал Путин.
Он также заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти $28 млрд, за первые пять месяцев текущего года прибавил еще более 4%. По словам президента, это хорошая динамика, свидетельствующая о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере.
Путин отметил, что российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около $30 млрд. Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям: это металлургия, машиностроение, энергетика, фармацевтика и др.
Токаев в свою очередь вспомнил казахскую пословицу: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Ее можно перевести так: «Где лад, там и клад». Казахстанский лидер подчеркнул, что благодаря узам дружбы и добрососедства две страны достигнут новых успехов на пути прогресса и повышения благосостояния народов.
25 июля Путин и Токаев участвуют в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Президенты осмотрели стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух государств. Презентация была посвящена, в частности, транспортному каркасу сотрудничества, развитию торговли, выходу на новые рынки, технологиям ИИ.