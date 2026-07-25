Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,479-0,81%BRZL1 262+3,1%AVAN533-0,37%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI114,99+0,53%RGBITR771,57+0,61%
Главная / Политика /

Путин: отношения России и Казахстана развиваются успешно

Ведомости

Отношения России и Казахстана носят стратегический характер и успешно развиваются, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Хомартом Токаевым.

«Отношения наши развиваются. Развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер», – сказал Путин.

Он также заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти $28 млрд, за первые пять месяцев текущего года прибавил еще более 4%. По словам президента, это хорошая динамика, свидетельствующая о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере.

Путин отметил, что российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около $30 млрд. Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям: это металлургия, машиностроение, энергетика, фармацевтика и др.

Токаев в свою очередь вспомнил казахскую пословицу: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Ее можно перевести так: «Где лад, там и клад». Казахстанский лидер подчеркнул, что благодаря узам дружбы и добрососедства две страны достигнут новых успехов на пути прогресса и повышения благосостояния народов.

25 июля Путин и Токаев участвуют в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Президенты осмотрели стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух государств. Презентация была посвящена, в частности, транспортному каркасу сотрудничества, развитию торговли, выходу на новые рынки, технологиям ИИ.