В направлении Московского региона с 18 июля летели более 1400 БПЛА

Как сообщили в министерстве обороны РФ, за сутки российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 1060 беспилотников самолетного типа. Кроме того, в небе ликвидированы восемь управляемых авиационных бомб. Силы Черноморского флота также уничтожили безэкипажный катер ВСУ.