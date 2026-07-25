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В направлении Московского региона с 18 июля летели более 1400 БПЛА

Ведомости

За неделю в сторону Московского региона был направлен 1401 беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«В период с 08:30 18 июля по 08:30 25 июля в сторону Московского региона летели 1401 БПЛА», – написал мэр.

По его словам, 143 БПЛА были нейтрализованы средствами ПВО на подлете к столице.

Как сообщили в министерстве обороны РФ, за сутки российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 1060 беспилотников самолетного типа. Кроме того, в небе ликвидированы восемь управляемых авиационных бомб. Силы Черноморского флота также уничтожили безэкипажный катер ВСУ.