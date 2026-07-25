Силы ПВО за сутки сбили 1060 беспилотников
За сутки российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 1060 беспилотников самолетного типа, сообщили в министерстве обороны РФ в Мах.
Кроме того, в небе ликвидированы восемь управляемых авиационных бомб. Силы Черноморского флота в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ.
В ночь на 25 июля российские военные нанесли массированные удары по трем портам на юге Украины. Для ударов применялось высокоточное оружие и ударные беспилотники.
За это время над российскими регионами перехватили 328 украинских беспилотников. Атакам подверглись более 20 регионов страны, а также акватория Азовского моря.