Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,479-0,81%BRZL1 262+3,1%ARSA6,15+0,82%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI114,96+0,51%RGBITR771,41+0,59%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за сутки сбили 1060 беспилотников

Ведомости

За сутки российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 1060 беспилотников самолетного типа, сообщили в министерстве обороны РФ в Мах.

Кроме того, в небе ликвидированы восемь управляемых авиационных бомб. Силы Черноморского флота в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

В ночь на 25 июля российские военные нанесли массированные удары по трем портам на юге Украины. Для ударов применялось высокоточное оружие и ударные беспилотники.

За это время над российскими регионами перехватили 328 украинских беспилотников. Атакам подверглись более 20 регионов страны, а также акватория Азовского моря.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте