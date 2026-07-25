Силы ПВО за ночь сбили 328 украинских беспилотников над регионами России

В Ростовской области пострадали пять мирных жителей. Ранения получили четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе, двое госпитализированы. В регионе повреждены жилые дома, коммерческие объекты и административные здания, все возгорания ликвидированы.