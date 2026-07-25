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Силы ПВО за ночь сбили 328 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

С вечера 24 июля до утра 25 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Атакам подверглись более 20 регионов страны, а также акватория Азовского моря.

По данным военного ведомства, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым, Чувашия, Марий Эл, Башкортостан и Калмыкия.

В Ростовской области пострадали пять мирных жителей. Ранения получили четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе, двое госпитализированы. В регионе повреждены жилые дома, коммерческие объекты и административные здания, все возгорания ликвидированы.

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