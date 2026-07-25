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Российские войска нанесли групповые удары по трем портам Украины

Ведомости

Вооруженные Силы России минувшей ночью нанесли массированные удары по трем портам на юге Украины. Об этом сообщает Минобороны. Для ударов военные применили высокоточное оружие и ударные беспилотники.

В Николаевском морском торговом порту в момент разгрузки поразили сухогруз, доставивший грузы для нужд Вооруженных сил Украины.

В Одесском морском торговом порту военные силы РФ уничтожили объекты портовой инфраструктуры, задействованные в приемке и хранении военных грузов.

Войска РФ поразили порт и цех по производству деталей БПЛА в Одессе

Политика / Армия и спецслужбы

В Измаильском морском торговом порту под удар попали инфраструктурные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.

В ночь на 24 июля российские войска поразили резервуары с топливом, объекты военной инфраструктуры и грузовое судно в портах Одессы, Измаила и Николаева. 23 июля российское военное ведомство информировало о поражении объектов в порту Южный. Под удар попали мощности, задействованные в приемке и хранении топлива для ВСУ. Суда перестали заходить в украинские порты с 22 июля.

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