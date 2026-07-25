Российские войска нанесли групповые удары по трем портам Украины

В ночь на 24 июля российские войска поразили резервуары с топливом, объекты военной инфраструктуры и грузовое судно в портах Одессы, Измаила и Николаева. 23 июля российское военное ведомство информировало о поражении объектов в порту Южный. Под удар попали мощности, задействованные в приемке и хранении топлива для ВСУ. Суда перестали заходить в украинские порты с 22 июля.