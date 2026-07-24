Войска России ударили по резервуарам с ГСМ и складам в портах Одессы и Измаила
Вооруженные силы России в ночь на 24 июля нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами, объектам военной инфраструктуры и судну с грузом военного назначения в портах Одессы, Измаила и Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, для ударов применялись высокоточное оружие и ударные беспилотники.
В порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд ВСУ. В Измаиле, как сообщили в Минобороны, ударами поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов, три склада хранения безэкипажных катеров, ангар с военной техникой, а также плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. А в порту Николаева во время разгрузки был поражен сухогруз, доставивший груз военного назначения.
23 июля Минобороны также сообщало об ударе по объектам ВСУ в порту Южный. По данным ведомства, целью стали объекты, связанные с приемкой, разгрузкой и хранением ГСМ, которые использовались для обеспечения украинской армии.
До этого в ведомстве также рассказывали, что российские военные за сутки нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, а также по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.