Войска России ударили по резервуарам с ГСМ и складам в портах Одессы и Измаила

В порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд ВСУ. В Измаиле, как сообщили в Минобороны, ударами поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов, три склада хранения безэкипажных катеров, ангар с военной техникой, а также плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. А в порту Николаева во время разгрузки был поражен сухогруз, доставивший груз военного назначения.