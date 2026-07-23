На Украине суда перестали заходить в порты

В ночь на 23 июля Вооруженные силы России нанесли новый групповой удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Ведомство отметило, что высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Атаке подверглись цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок ВСУ.