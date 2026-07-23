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На Украине суда перестали заходить в порты

Ведомости

Суда перестали заходить в украинские порты с 22 июля. Об этом сообщил министр аграрной политики республики Тарас Высоцкий, его слова приводит украинское издание «Экономическая правда».

«Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – сказал министр.

Он отметил, что правительство Украины начало работать над применением мер, которые помогут восстановить судоходство.

В ночь на 23 июля Вооруженные силы России нанесли новый групповой удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Ведомство отметило, что высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Атаке подверглись цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок ВСУ.

22 июля Минобороны также сообщало, что в порту Черноморск был поражен сухогруз во время разгрузки военных грузов, в Одессе – объекты разгрузки и хранения грузов военного назначения, логистический центр и резервуары с горюче-смазочными материалами.

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