На Украине суда перестали заходить в порты
Суда перестали заходить в украинские порты с 22 июля. Об этом сообщил министр аграрной политики республики Тарас Высоцкий, его слова приводит украинское издание «Экономическая правда».
«Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – сказал министр.
Он отметил, что правительство Украины начало работать над применением мер, которые помогут восстановить судоходство.
В ночь на 23 июля Вооруженные силы России нанесли новый групповой удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Ведомство отметило, что высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Атаке подверглись цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок ВСУ.
22 июля Минобороны также сообщало, что в порту Черноморск был поражен сухогруз во время разгрузки военных грузов, в Одессе – объекты разгрузки и хранения грузов военного назначения, логистический центр и резервуары с горюче-смазочными материалами.