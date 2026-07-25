Токаев предложил запустить авиарейсы из Астаны в приграничные города РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 000 человек. Об этом он заявил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
«Предлагается разработать совместную программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием "500+"», – сказал Токаев.
Программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока, уверен он. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что стороны работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей границе. Уже отлажено стабильное железнодорожное сообщение, отметил он.
25 июля Путин и Токаев участвуют в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Президенты осмотрели стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух государств. Презентация была посвящена, в частности, транспортному каркасу сотрудничества, развитию торговли, выходу на новые рынки, технологиям ИИ.