Токаев предложил запустить авиарейсы из Астаны в приграничные города РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 000 человек. Об этом он заявил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.