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Токаев предложил запустить авиарейсы из Астаны в приграничные города РФ

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 000 человек. Об этом он заявил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

«Предлагается разработать совместную программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием "500+"», – сказал Токаев.

Программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока, уверен он. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что стороны работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей границе. Уже отлажено стабильное железнодорожное сообщение, отметил он.

25 июля Путин и Токаев участвуют в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Президенты осмотрели стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух государств. Презентация была посвящена, в частности, транспортному каркасу сотрудничества, развитию торговли, выходу на новые рынки, технологиям ИИ.

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