Скальные мечети Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Решение было принято на 48-й сессии в южнокорейском Пусане. Карин отметил, что это знаковое событие в истории Казахстана. По его словам, в последний раз объект национального культурного наследия Казахстана включался в список ЮНЕСКО 22 года назад: речь идет о петроглифах Танбалы.