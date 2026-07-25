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Скальные мечети Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Ведомости

Скальные мечети Мангистау внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Казахстана Ерлан Карин.

«Выступая на 48-й сессии Комитета, отметил, что скальные мечети Мангистау были не только местами молитв и поклонения, но и своеобразными центрами образования и просвещения того времени. Эти скалы хранят историческую память нашего народа, заветы наших предков», – сказал Карин.

Решение было принято на 48-й сессии в южнокорейском Пусане. Карин отметил, что это знаковое событие в истории Казахстана. По его словам, в последний раз объект национального культурного наследия Казахстана включался в список ЮНЕСКО 22 года назад: речь идет о петроглифах Танбалы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне активизировать работу по включению национальных номинаций в списки ЮНЕСКО, сообщил замруководителя администрации президента. Дальнейшие усилия будут направлены на то, чтобы включить Жаркентскую мечеть, полностью построенную из дерева, Вознесенский кафедральный собор в Алматы, петроглифы Каратау, а также «Слова назидания» Абая в список всемирного наследия.

25 июля ЮНЕСКО также внесла объекты на Западном берегу реки Иордан и в Ливане в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Государства – члены ЮНЕСКО одобрили включение этих объектов в список, несмотря на кампанию министерства иностранных дел Израиля по их отмене.

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