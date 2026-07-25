ЮНЕСКО признала 6 ближневосточных памятников попавшими под угрозу исчезновения
ЮНЕСКО внесла объекты на Западном берегу реки Иордан и в Ливане в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Об этом сообщает Al Jazeera.
Голосование комитета на заседании ЮНЕСКО в южнокорейском Пусане включило сразу шесть объектов как в основной список Всемирного наследия, так и в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с чрезвычайной процедурой, сославшись на потери в результате продолжающихся конфликтов в регионе.
Среди этих объектов – библейский археологический памятник на Западном берегу и пять замков на юге Ливана, один из которых недавно был захвачен израильскими войсками.
Государства – члены ЮНЕСКО одобрили включение этих объектов в список, несмотря на кампанию министерства иностранных дел Израиля по их отмене.
Участок на Западном берегу, Себастия, расположен на вершине холма недалеко от Наблуса и, по мнению историков, является древней Самарией, столицей библейского Израильского царства. Его руины относятся к железному веку, а также к периодам римского, византийского и исламского владычества. Согласно христианской и исламской традиции, здесь похоронен Иоанн Креститель. Палестинские власти впервые подали заявку на включение в список в 2012 г., утверждая, что объект нуждается в защите.
В Ливане в список вошли пять крепостей в районе горы Амель, в том числе замок Бофор – средневековая цитадель, захваченная израильскими войсками в мае во время войны с «Хезболлой».