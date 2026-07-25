ЮНЕСКО признала 6 ближневосточных памятников попавшими под угрозу исчезновения

Участок на Западном берегу, Себастия, расположен на вершине холма недалеко от Наблуса и, по мнению историков, является древней Самарией, столицей библейского Израильского царства. Его руины относятся к железному веку, а также к периодам римского, византийского и исламского владычества. Согласно христианской и исламской традиции, здесь похоронен Иоанн Креститель. Палестинские власти впервые подали заявку на включение в список в 2012 г., утверждая, что объект нуждается в защите.