Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

Токаев предложил Путину «заморозить» конфликт на встрече в Омске, куда два президента приехали ради участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. «И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются, – может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», – сказал лидер Казахстана.