Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – сказал пресс-секретарь российского лидера (цитата по ТАСС).
Песков добавил, что «заморозка» конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Для Москвы же главным условием остается достижение своих целей.
Токаев предложил Путину «заморозить» конфликт на встрече в Омске, куда два президента приехали ради участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. «И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются, – может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», – сказал лидер Казахстана.