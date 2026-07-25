Axios: США продолжают подготовку к масштабным боевым действиям против Ирана

Axios: США продолжают подготовку к масштабным боевым действиям против ИранаТрамп при этом распорядился прервать серию атак
Американские военные продолжают готовить планы на случай возобновления масштабных боевых действий против Ирана, однако президент США Дональд Трамп пока не отдавал соответствующих распоряжений, сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, 24 июля Трамп приказал не наносить новые удары по Ирану, прервав 13-дневную серию атак. При этом пока неясно, идет ли речь о разовой паузе или о более длительной приостановке ударов.
Axios отмечает, что нынешний уровень американских ударов, по оценке источников, достиг предела эффективности, а решение Трампа может отражать его готовность оставить больше пространства для дипломатии.
«Мы сейчас ведем переговоры с иранцами. Думаю, с каждым днем их намерения становятся все серьезнее. Мы готовы к бою, но мы ведем с ними переговоры», – сказал Трамп.
15 июля Трамп заявил, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». Ирану лучше заключить сделку, иначе у исламской республики «никого не останется», добавил он.
В ночь на 23 июля военные США атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда». На Ближнем Востоке находятся более 50 000 военных США.