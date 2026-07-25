Более 500 человек тушат крупный лесной пожар в нацпарке в Шотландии
В национальном парке Кэрнгормс в Шотландии продолжают тушить крупный лесной пожар площадью около шести квадратных километров. Об этом пишет The Guardian.
К ликвидации возгорания привлечены более 500 пожарных, а также специализированная техника.
Пожар вспыхнул возле деревни Гленмор 15 июля и привел к эвакуации жителей и отдыхающих в кемпингах. Из-за риска распространения огня власти закрыли подъездные дороги к парку, чтобы не допустить угрозы для деревни Нети-Бридж.
Первый министр Шотландии Джон Суинни обратился к правительству Великобритании за военной помощью для борьбы с пожаром. «Сегодня в правительство Великобритании поступил запрос о военной помощи в виде авиационной поддержки, которая может быть использована для дополнения существующих ресурсов, задействованных в борьбе с лесным пожаром в Кэрнгормсе, и мы ожидаем ответа», – сказал он.
С начала 2026 г. во Франции выгорело 98 000 га леса, объявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, побит рекорд 2022 г. по площади пожаров. Огонь уничтожил около 2050 га леса Фонтенбло, включенного в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.