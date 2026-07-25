Более 500 человек тушат крупный лесной пожар в нацпарке в Шотландии

Первый министр Шотландии Джон Суинни обратился к правительству Великобритании за военной помощью для борьбы с пожаром. «Сегодня в правительство Великобритании поступил запрос о военной помощи в виде авиационной поддержки, которая может быть использована для дополнения существующих ресурсов, задействованных в борьбе с лесным пожаром в Кэрнгормсе, и мы ожидаем ответа», – сказал он.