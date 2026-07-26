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ВС РФ ударили по ВПК в Киеве и порту «Черноморск»

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и портовой инфраструктуре, сообщает Минобороны РФ.

Поражены предприятия в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников. В «Черноморске» атакованы объекты инфраструктуры, применявшиеся для доставки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. 

Групповой удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.

Удары по портовой инфраструктуре в Одесской области российские военные наносят регулярно. Это часть заявленной Минобороны стратегии по уничтожению объектов, задействованных в обеспечении вооружением ВСУ.

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