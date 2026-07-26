Учителя в Нью-Йорке считают появление робота на уроках неуместным
В средней школе города Саламанка (штат Нью-Йорк), расположенной в индейской резервации, начнет работать человекоподобный робот от компании Realbotix. Учителя считают эксперимент культурно неуместным, так как он будет проводиться в школе, где 40% учащихся – коренные американцы. Об этом пишет The Guardian.
Робота Салли приобрел школьный округ за $57 590. Согласно пилотной программе, Салли будет доступна для учеников круглосуточно и без выходных, если у них будет соответствующий доступ, и будет предлагать персонализированные варианты обучения.
Учителя считают, что внедрение человекоподобных роботов дегуманизирует профессию. Местные жители также раскритиковали выбор средней школы со значительным количеством учащихся из числа коренных американцев в качестве полигона для испытаний человекоподобных роботов.
«Профсоюз учителей Саламанки в целом обеспокоен репутацией компании Realbotix. Нас очень беспокоит безопасность внедряемого ими программного обеспечения, а также то, будут ли храниться данные, как они будут собираться и каковы возможности их записи», – рассказала президент Ассоциации учителей Саламанки и учительница средней школы Лейси Пильблад.
По ее словам, профсоюз хотел бы, чтобы школьный округ приостановил внедрение робота до тех пор, пока не будет получено мнение большего числа людей.
По данным Counterpoint Research, в 2025 г. по всему миру было установлено около 16 000 гуманоидных роботов, при этом более 80% всех установок пришлось на Китай. Аналитики компании ожидают, что к 2027 г. совокупное количество установленных гуманоидных роботов по всему миру составит не менее 100 000 единиц. При этом 72% всех новых установок в 2027 г. обеспечат логистика и промышленное производство, в том числе автомобильная промышленность, утверждают аналитики Counterpoint.