Учителя в Нью-Йорке считают появление робота на уроках неуместным

По данным Counterpoint Research, в 2025 г. по всему миру было установлено около 16 000 гуманоидных роботов, при этом более 80% всех установок пришлось на Китай. Аналитики компании ожидают, что к 2027 г. совокупное количество установленных гуманоидных роботов по всему миру составит не менее 100 000 единиц. При этом 72% всех новых установок в 2027 г. обеспечат логистика и промышленное производство, в том числе автомобильная промышленность, утверждают аналитики Counterpoint.