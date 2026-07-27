Многоквартирный дом был поврежден при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону при воздушной атаке был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр Александр Скрябин.
По его словам, для жителей разворачивают пункт временного размещения с местами для сна, питанием и горячими напитками. Для обогрева эвакуированных направили автобусы. На базе районной администрации работает горячая линия.
Этой же ночью при массированной атаке украинских БПЛА на Белгород были ранены 12 мирных жителей, включая двоих детей. В региональном центре, по данным областного оперштаба, загорелись несколько квартир в многоквартирном доме и более 15 машин.