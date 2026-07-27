Губернатор: силы ПВО сбили два беспилотника над Пензой

Ночью 27 июля в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаке также был поврежден многоквартирный дом. Для жителей разворачивают пункт временного размещения, сообщил мэр Александр Скрябин. Тогда же при атаке украинских БПЛА на Белгород ранения получили 12 человек, включая двоих детей. По данным областного оперштаба, загорелись несколько квартир в многоквартирном доме и более 15 машин.