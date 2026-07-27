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Путин выступит перед депутатами Госдумы и наградит особо отличившихся

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва, выступит перед ними и наградит особо отличившихся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня продолжается рабочий график у Путина. Он работает в Кремле. Сегодня он встретится с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания, которая завершила сессию сегодня. Путин выступит перед ними, перед депутатами восьмого созыва, и также наградит особо отличившихся законодателей», – сказал он.

Песков напомнил, что президент вернулся после «длительной и напряженной» поездки по Сибири. Он также посетил Санкт-Петербург по случаю дня Военно-морского флота (ВМФ). 26 июля он провел беседы с командующими флотов и моряками. «Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная, собственно, как это всегда делается», – рассказал Песков.

27 июля Путин также проведет большое количество встреч непубличного характера, а также международный телефонный разговор.

Заключительное пленарное заседание Госдумы VIII созыва завершилось пятикратным скандированием «Россия. Путин. Победа» депутатами в зале заседаний. После заседания депутаты направились в Кремль для встречи с президентом.

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