Путин выступит перед депутатами Госдумы и наградит особо отличившихся

Президент РФ Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва, выступит перед ними и наградит особо отличившихся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Сегодня продолжается рабочий график у Путина. Он работает в Кремле. Сегодня он встретится с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания, которая завершила сессию сегодня. Путин выступит перед ними, перед депутатами восьмого созыва, и также наградит особо отличившихся законодателей», – сказал он.