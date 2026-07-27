Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,51+0,27%CHKZ15 500+7,27%VEON-RX53,8-2,18%IMOEX2 220,09+2,52%RTSI896,31+2,52%RGBI114,46+0,07%RGBITR768,1+0,16%
Главная / Политика /

Финальное заседание Госдумы завершилось пятикратным «Россия! Путин! Победа!»

Ведомости

Заключительное пленарное заседание Госдумы VIII созыва завершилось пятикратным скандированием «Россия! Путин! Победа!» депутатами в зале заседаний. Это произошло после речи председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

«Партий много. Родина – одна. Хочется пожелать всем не отпусков. У политиков отпусков не бывает. Всем Победы. А для этого надо работать, верить в Победу и делать все, чтобы она пришла как можно быстрее. От нее зависит будущее нашей страны – свободной России. Об этом надо всегда помнить. Удачи вам», – сказал он.

Володин также обозначил три ключевых приоритета, которые определяли деятельность палаты парламента. По его словам, основным направлением стала реализация послания президента России и достижение национальных целей развития страны. Вторым приоритетом он назвал законодательное обеспечение спецоперации, а также поддержку военнослужащих и членов их семей. Третьим важным направлением стала работа по вопросам, которые формируют сами граждане во время встреч с депутатами.

Госдума VIII созыва была избрана в сентябре 2021 г. сроком на пять лет. Полномочия этого созыва официально завершаются в сентябре 2026 г.

Читайте также:Подсчеты «Ведомостей»: как менялись созывы Госдумы в цифрах и графиках
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её