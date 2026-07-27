Финальное заседание Госдумы завершилось пятикратным «Россия! Путин! Победа!»

«Партий много. Родина – одна. Хочется пожелать всем не отпусков. У политиков отпусков не бывает. Всем Победы. А для этого надо работать, верить в Победу и делать все, чтобы она пришла как можно быстрее. От нее зависит будущее нашей страны – свободной России. Об этом надо всегда помнить. Удачи вам», – сказал он.