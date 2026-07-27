Финальное заседание Госдумы завершилось пятикратным «Россия! Путин! Победа!»
Заключительное пленарное заседание Госдумы VIII созыва завершилось пятикратным скандированием «Россия! Путин! Победа!» депутатами в зале заседаний. Это произошло после речи председателя нижней палаты Вячеслава Володина.
«Партий много. Родина – одна. Хочется пожелать всем не отпусков. У политиков отпусков не бывает. Всем Победы. А для этого надо работать, верить в Победу и делать все, чтобы она пришла как можно быстрее. От нее зависит будущее нашей страны – свободной России. Об этом надо всегда помнить. Удачи вам», – сказал он.
Володин также обозначил три ключевых приоритета, которые определяли деятельность палаты парламента. По его словам, основным направлением стала реализация послания президента России и достижение национальных целей развития страны. Вторым приоритетом он назвал законодательное обеспечение спецоперации, а также поддержку военнослужащих и членов их семей. Третьим важным направлением стала работа по вопросам, которые формируют сами граждане во время встреч с депутатами.
Госдума VIII созыва была избрана в сентябре 2021 г. сроком на пять лет. Полномочия этого созыва официально завершаются в сентябре 2026 г.