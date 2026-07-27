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Индия вызвала посла Украины после атаки на судно с индийскими моряками в Одессе

Ведомости

Индия вызвала посла Украины после атаки на торговое судно MV AGN Ragnar в порту Одессы, на борту которого находились четыре гражданина страны. Об этом сообщило Indian Express.

Судно подверглось атаке 25 июля, когда находилось у причала в украинском порту. В посольстве Индии в Киеве сообщили, что двое из четырех индийских моряков найдены и находятся в безопасности, поиски еще двух продолжаются.

Как отмечает издание, с 18 июля в результате атак в Черноморском регионе погибли пять индийских моряков. На этом фоне Нью-Дели активизировал дипломатические усилия, связанные с обеспечением безопасности своих граждан, работающих на торговых судах в зоне конфликта. Министерство иностранных дел Индии также рекомендовало своим гражданам оценивать риски безопасности перед трудоустройством на коммерческие суда, выполняющие рейсы в акваториях, затронутых боевыми действиями.

Песков: Москва контактирует с Нью-Дели после гибели четырех индийских моряков

Политика / Международные отношения

21 июля МИД Индии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах России Владимира Ладанова. Внешнеполитическое ведомство выразило «серьезную обеспокоенность Индии и безоговорочно осудило нападение на торговое судно MV Golden Leo 19 июля 2026 г., в результате которого трагически погибли четыре гражданина Индии». Ладанову предложили передать своим властям обеспокоенность Индии «в связи с тем, что нападения на коммерческие суда и гибель невинных мирных граждан неприемлемы и их следует избегать».

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