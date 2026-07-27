Индия вызвала посла Украины после атаки на судно с индийскими моряками в Одессе

Как отмечает издание, с 18 июля в результате атак в Черноморском регионе погибли пять индийских моряков. На этом фоне Нью-Дели активизировал дипломатические усилия, связанные с обеспечением безопасности своих граждан, работающих на торговых судах в зоне конфликта. Министерство иностранных дел Индии также рекомендовало своим гражданам оценивать риски безопасности перед трудоустройством на коммерческие суда, выполняющие рейсы в акваториях, затронутых боевыми действиями.