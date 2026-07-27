США запустят международное сотрудничество по развитию сетей 6G
США запустят международное сотрудничество по развитию сетей связи шестого поколения (6G) при участии более 20 стран. Об этом сообщило Politico со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, о запуске инициативы администрация президента США Дональда Трампа объявит 27 июля. В партнерство, в том числе, войдут Великобритания, Германия и Япония. Его целью станет координация национальных стратегий по развитию 6G до начала коммерческого внедрения технологии, которое ожидается в 2030-х гг.
Власти США рассчитывают, что партнерство поможет укрепить лидерство Вашингтона в сфере телекоммуникаций следующего поколения.
Politico поясняет, что каждая страна будет самостоятельно определять меры по развитию 6G, но партнеры согласовали общий план действий с контрольными точками через один месяц, три месяца, шесть месяцев и один год. В следующем году также планируется провести очную встречу для обмена лучшими практиками, оценки стратегической ситуации совместно с представителями отрасли и определения дальнейших приоритетов.
Как отмечает Politico, инициатива должна стать противовесом телекоммуникационным амбициям Китая и глобальному присутствию компаний Huawei и ZTE. Развертывание сетей 5G ранее сопровождалось технологическим соперничеством между Вашингтоном и Пекином из-за вопросов национальной безопасности. США призывали союзников отказаться от оборудования китайских компаний и потратили миллиарды долларов на его замену в сетях сельских операторов связи.
Как заявила глава Национального управления по телекоммуникациям и информации США (NTIA) Ариэль Рот, партнерство привести к снижению роли Китая в этой отрасли.
10 марта стало известно, что Китай может запустить технологию связи шестого поколения (6G) к 2030 г., когда будут утверждены соответствующие международные стандарты.
Главный эксперт China Mobile Communications Group Тун Эн подчеркивал, что сети шестого поколения будут основаны на трех ключевых сценариях: интеграции связи и сенсоров, искусственного интеллекта и связи, а также объединении космических, воздушных и наземных сетей. Это обеспечит размещение различных программных функций на единой инфраструктуре, превращая телекоммуникационные сети в платформу для множества цифровых услуг.