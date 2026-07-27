США запустят международное сотрудничество по развитию сетей 6G

Politico поясняет, что каждая страна будет самостоятельно определять меры по развитию 6G, но партнеры согласовали общий план действий с контрольными точками через один месяц, три месяца, шесть месяцев и один год. В следующем году также планируется провести очную встречу для обмена лучшими практиками, оценки стратегической ситуации совместно с представителями отрасли и определения дальнейших приоритетов.