Путин наградил спикера ГД Володина орденом «За доблестный труд»
Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственной думы России Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд».
«Хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного соответствующей государственной наградой», – сказал Путин.
Российский лидер встретился с депутатами Госдумы VIII созыва после заключительного пленарного заседания, чтобы подвести итоги их работы за пять лет. Эти годы работы законодателей Путин охарактеризовал как сложные и крайне ответственные для истории России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что глава государства наградит особо отличившихся парламентариев.