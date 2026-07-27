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Путин назвал прошедшие пять лет сложными и ответственными для России

Ведомости

Пять лет работы депутатов Госдумы были сложными и крайне ответственным для истории России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

После заключительного пленарного заседания Путин встретился в Большом Кремлевском дворце с депутатами Госдумы VIII созыва для подведения итогов их работы за прошедшие пять лет.

Встречу главы государства с депутатами анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин наградит «особо отличившихся законодателей».

Что рассказал Володин об итогах работы Госдумы VIII созыва

Политика / Власть

В ходе подведения итогов работы председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет было принято 2980 федеральных законов. Он также назвал три главных направления работы палаты, среди которых: реализация послания президента России и достижение национальных целей развития страны, законодательное обеспечение спецоперации, поддержка военнослужащих и членов их семей и работа по вопросам, которые формируют сами граждане во время встреч с депутатами.

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