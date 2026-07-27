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Французские пожарные: на тушение лесных пожаров могут уйти «недели или месяцы»

Ведомости

Франция и Италия продолжают борьбу с крупными лесными пожарами. Ситуация может ухудшиться из-за новой волны жары, которая ожидается на этой неделе, сообщил The Guardian.

Во Франции крупнейший пожар в департаменте Жиронда охватил около 42 000 га. По словам представителя пожарной службы Давида Аннотеля, на полную ликвидацию лесных пожаров могут уйти «недели или месяцы». Власти также предупредили, что уже с 28 июля температура в ряде районов страны вновь может подняться до +40 градусов, что осложнит борьбу с огнем.

В Италии пожарные продолжают тушить лесные пожары в регионах Апулия и Базиликата. На полуострове Гаргано более 400 человек, в том числе туристов, были эвакуированы по морю после того, как огонь, раздуваемый сильным ветром, приблизился к пляжам. Еще 58 человек покинули свои дома в городе Маратея.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший пострадавшие от пожаров районы, призвал граждан соблюдать крайнюю осторожность в преддверии новой волны жары и не распространять ложную информацию о причинах возгораний. По его словам, правительство окажет помощь пострадавшим и совместно с местными властями оценит масштаб ущерба. Испанское метеорологическое агентство AEMET предупредило, что с ближайших дней опасность лесных пожаров на большей части территории страны возрастет до «очень высокого» или «экстремального» уровня.

25 июля министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала 2026 г. во Франции выгорело 98 000 га леса. Побит рекорд 2022 г. по площади пожаров.

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