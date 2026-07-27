Французские пожарные: на тушение лесных пожаров могут уйти «недели или месяцы»

В Италии пожарные продолжают тушить лесные пожары в регионах Апулия и Базиликата. На полуострове Гаргано более 400 человек, в том числе туристов, были эвакуированы по морю после того, как огонь, раздуваемый сильным ветром, приблизился к пляжам. Еще 58 человек покинули свои дома в городе Маратея.