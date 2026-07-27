Путин: Россия будет действовать на поле боя «аккуратно, но настойчиво»
Россия будет действовать на поле боя «аккуратно, но настойчиво», последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами VIII созыва Госдумы.
Как рассказал глава государства, во время церемонии награждения один из награжденных сказал ему: «Мы победим, но смелее надо». Путин отметил, что понимает такое желание, но более решительные действия могут привести к дополнительным потерям.
«Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее? И здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны», – сказал президент.
В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Путин выразил уверенность, что боевые действия завершатся при достижении Россией поставленных целей. Они были озвучены в июне 2024 г. Путин подчеркнул, что цели остаются неизменными.
27 июля Путин повторил эти слова. «Мы добьемся своих целей. И вместе сделаем все для победы, для России», – сказал президент.