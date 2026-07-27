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Главная / Политика /

Путин запретил иностранным гражданам владеть землей в «Сириусе»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы не могут иметь в собственности земельные участки на федеральной территории «Сириус». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как отмечается в тексте указа, территория «Сириус» попала в перечень приграничных территорий, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками».

Документ вступил в силу со дня опубликования.

Перечень соответствующих приграничных территорий был утвержден президентом в январе 2011 г. С учетом дополнений в последующие годы он включает 380 муниципальных образований по всей России.

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