Песков объяснил преимущества «идеального кризиса» для России
Нынешний кризис способствует укреплению суверенитета России и консолидации общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».
По словам представителя Кремля, вне зависимости от политических соображений люди все объединились вокруг нашей страны.
«Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией», – сказал Песков.
Он также отметил, что такая способность к консолидации является уникальной чертой российского общества.
До этого на форуме Песков также заявил, что Россия должна обладать суверенными информационными технологиями и собственными инструментами для создания смыслов. По его словам, стране необходимо создавать востребованный и вызывающий доверие информационный контент, а наличие собственных соцсетей является одним из признаков технологического суверенитета.