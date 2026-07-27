Песков объяснил преимущества «идеального кризиса» для России

До этого на форуме Песков также заявил, что Россия должна обладать суверенными информационными технологиями и собственными инструментами для создания смыслов. По его словам, стране необходимо создавать востребованный и вызывающий доверие информационный контент, а наличие собственных соцсетей является одним из признаков технологического суверенитета.