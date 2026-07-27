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Главная / Политика /

Песков объяснил преимущества «идеального кризиса» для России

Ведомости

Нынешний кризис способствует укреплению суверенитета России и консолидации общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

По словам представителя Кремля, вне зависимости от политических соображений люди все объединились вокруг нашей страны.

«Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией», – сказал Песков.

Он также отметил, что такая способность к консолидации является уникальной чертой российского общества.

До этого на форуме Песков также заявил, что Россия должна обладать суверенными информационными технологиями и собственными инструментами для создания смыслов. По его словам, стране необходимо создавать востребованный и вызывающий доверие информационный контент, а наличие собственных соцсетей является одним из признаков технологического суверенитета.

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