Bloomberg: РФ сближается с Мадагаскаром из-за Мозамбикского пролива

Издание отмечает, что Мадагаскар остается одной из беднейших стран мира, обладает ограниченным экономическим и дипломатическим влиянием, но занимает важное географическое положение. По версии агентства, на фоне западных санкций против российской нефти Москва заинтересована в расширении сотрудничества с новыми партнерами.