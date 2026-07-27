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Bloomberg: РФ сближается с Мадагаскаром из-за Мозамбикского пролива

Ведомости

Россия укрепляет отношения с новым руководством Мадагаскара, сообщает Bloomberg. По оценке агентства, интерес Москвы связан в том числе со стратегическим положением острова у Мозамбикского пролива, через который проходит около трети мировых поставок сырой нефти.

Издание отмечает, что Мадагаскар остается одной из беднейших стран мира, обладает ограниченным экономическим и дипломатическим влиянием, но занимает важное географическое положение. По версии агентства, на фоне западных санкций против российской нефти Москва заинтересована в расширении сотрудничества с новыми партнерами.

19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй заявил, что республика является давним партнером России в Африке как в развитии двусторонних отношений, так и в продвижении принципов многополярности.

Лавров также напомнил, что в феврале президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом возрождения Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который посетил Москву с официальным визитом. По словам главы МИД РФ, контакты с новым руководством республики развиваются достаточно интенсивно.

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