Дипломаты США покинули зал заседаний Совбеза ООН во время выступления Франции
Американские дипломаты покинули зал заседаний Совбеза ООН, когда выступали их французские коллеги. Это произошло после того, как Париж раскритиковал политику администрации президента США Дональда Трампа в области прав человека, пишет Associated Press (AP).
Инцидент произошел 27 июля во время заседания Совбеза ООН по Украине. Американцы предприняли такой шаг после возражений США против продления полномочий главы управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. Решение о продлении получило подавляющую поддержку, в том числе со стороны Парижа.
Поводом для бойкота стал опубликованный в пятницу в соцсетях пост представительства Франции при ООН в Женеве. Там критиковалось несогласие США с назначением Тюрка на второй срок. Генассамблея проголосовала за Тюрка 144 голосами против 10 при 13 воздержавшихся. США проголосовали против.
«США раньше были маяком в области прав человека. Теперь это не так. Сегодня они находятся в изоляции вместе с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией. И мир больше не прислушивается к ним», – написала в соцсети X французская миссия.
15 июня Трамп заявил о возможности введения 100%-ных пошлин на французские вина и шампанское, если Париж не откажется от налога на деятельность американских технологических компаний. На США приходится примерно пятая часть мировых продаж французской винодельческой отрасли. Объем поставок на американский рынок оценивается более чем в $2 млрд в год.