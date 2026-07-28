В Австралии планируют построить первый с 1965 года нефтеперерабатывающий завод
В Австралии рассмотрят возможность строительства нового нефтеперерабатывающего завода. Инициатива призвана восстановить внутренние мощности, так как война в Иране показала зависимость страны от импорта топлива, пишет Bloomberg.
Вопрос обсудят федеральное правительство Австралии, власти штатов и промышленная компания Perdaman Group. Согласно информации местных СМИ, 28 июля премьер-министр Энтони Альбанезе объявит о начале исследования возможности строительства нового нефтеперерабатывающего завода в Каррате в Западной Австралии при поддержке правительства в размере $2,8 млн. При реализации проекта завод по переработке нефти станет первым подобным предприятием в стране с 1965 г. Его построит и будет эксплуатировать компания Perdaman Group.
Сейчас в Австралии лишь два нефтеперерабатывающих завода, способных обеспечить менее одной пятой потребностей страны в топливе. В связи с сокращением мировых поставок из-за закрытия Ормузского пролива цены в апреле и мае резко взлетели. Несмотря на добычу страной некоторого количества собственной нефти, ее объемы ограничены. Любой новый перерабатывающий завод все равно будет зависеть от импорта, обращает внимание Bloomberg.
22 июля спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не позволит другим странам экспортировать нефть через регион, если сам Иран будет лишен такой возможности. По его словам, если не будет обеспечена безопасность в Иране, то регион не станет экспортировать нефть. Как уточнил Галибаф, безопасность Тегерана заключается в отсутствии армии США на их территории.