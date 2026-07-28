США и Иран начали обсуждать вопрос судоходства в Красном море
США и Иран расширили спектр тем для переговоров, включив в повестку блокаду Красного моря хуситами. Об этом пишет The National со ссылкой на пакистанский источник.
«За кулисами происходит очередной обмен сообщениями, касающийся исключительно Ормузского пролива и Красного моря», – сообщил собеседник.
По словам источника, американская сторона хочет найти способ, позволяющий избежать нападений на Ормузский пролив и Красное море и остановить атаки на судоходство. Иран, в свою очередь, требует уступок, обещанных в июньском мирном соглашении. Речь о продаже нефти и постепенном ослаблении санкций.
27 июля президент США Дональд Трамп заявил Axios, что американские военные приостановили удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс. По его словам, стороны ведут «очень активные переговоры», и если они будут безуспешными, то США вернутся к «очень жестким военным действиям».