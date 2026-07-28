США и Иран начали обсуждать вопрос судоходства в Красном море

27 июля президент США Дональд Трамп заявил Axios, что американские военные приостановили удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс. По его словам, стороны ведут «очень активные переговоры», и если они будут безуспешными, то США вернутся к «очень жестким военным действиям».