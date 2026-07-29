Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике

24 июня Лавров на «Примаковских чтениях» заявил, что Россия открыта к переговорам в любой момент, однако на столе должно быть серьезное предложение. При этом он подчеркнул, что Москва больше никому не будет верить на слово. «Мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди», – сказал министр.