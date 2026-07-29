Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике
России не следует «сердиться и впадать в истерики», а нужно обрести «здоровую злость» во внешней политике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
Глава МИД напомнил слова министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».
По словам Лаврова, тратить нервы – «самое плохое», а «здоровая злость» должна стать стимулом для ускорения технологического развития страны. «И "по-злому" решить, что мы обязаны это сделать. На себя разозлиться – хочу быстрее все достичь», – сказал министр.
По словам Лаврова, такой же подход необходим и во внешней политике. «Не впадать ни в какие истерики, а просто внутри себя сделать вывод: "Только проверяй!" Доверять – это потом посмотрим, но сначала – проверяй, а самое главное – гни свою линию», – подчеркнул он.
24 июня Лавров на «Примаковских чтениях» заявил, что Россия открыта к переговорам в любой момент, однако на столе должно быть серьезное предложение. При этом он подчеркнул, что Москва больше никому не будет верить на слово. «Мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди», – сказал министр.