Что сказал Лавров о переговорах по Украине, уступках и гонцах Парижа и Лондона

Что сказал Лавров о переговорах по Украине, уступках и гонцах Парижа и ЛондонаМинистр выступил на «Примаковских чтениях»
- О возможности урегулирования и принципах России
- О позиции Европы и непубличных контактах
- О переговорном процессе и доверии
Глава МИД РФ Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» высказался по ключевым аспектам украинского урегулирования. Он заявил о готовности Москвы к переговорам, но подчеркнул, что Россия не примет ультиматумов и не будет останавливаться на линии фронта, а также оценил роль США, ЕС и перспективы диалога. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления министра.
О возможности урегулирования и принципах России
Лавров выразил убеждение, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами «вполне еще возможно». При этом он подчеркнул, что Россия не будет размениваться на временные и промежуточные решения.
«Уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», – сказал министр.
Он также заявил, что Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров. По его словам, мяч сейчас находится не на стороне Москвы. «Хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет», – отметил Лавров.
Об Анкориджских договоренностях и контактах с США
Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске в августе прошлого года. Однако, по словам Лаврова, на практике позитивных сдвигов не произошло: до сих пор нет ответа на американское предложение, которое поддержала Россия.
Он также отметил, что Москва хочет выяснить, изменилась ли позиция США по российско-украинскому конфликту по итогам саммита G7 в Эвиане.
При этом глава МИД РФ выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение на удары вглубь территории России. «Я не думаю, что это отражает действительность. Это, скорее, выдавать желаемое за действительность», – заявил он.
Лавров подтвердил, что обсуждается очередной визит в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. «Конечно, послушаем их», – сказал министр.
Вместе с тем он отметил, что США параллельно наращивают экономическое давление, в том числе пытаясь воздействовать на международный бизнес российских компаний.
О позиции Европы и непубличных контактах
Лавров раскритиковал подход Евросоюза, назвав его абсолютно несерьезным и неадекватным. Он процитировал главу Евросовета Антониу Кошту, заявившего, что ЕС целиком на стороне Украины, но должен сидеть за столом переговоров. «Ответьте мне, что обсуждать с такой позицией они собираются? Они собираются акт о капитуляции принимать у России?» – сказал Лавров. Это свидетельствует о сохранении неоколониального менталитета.
Министр также приоткрыл завесу над непубличными дипломатическими контактами. Он сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон «направлял гонцов», как и Лондон. «Скажу честно, были гонцы и из Лондона», – отметил Лавров.
Кроме того, по его словам, сотрудник главы Евросовета Кошты дважды контактировал с представителями в Москве, за что Макрон публично отчитал Кошту.
Россия, по словам Лаврова, будет готова выслушать европейских политиков, если у них появятся действительно конструктивные идеи.
О переговорном процессе и доверии
Лавров подтвердил, что Россия открыта к переговорам в любой момент, однако на столе должно быть серьезное предложение.
При этом он подчеркнул, что Москва больше никому не будет верить на слово. «Мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди», – сказал министр.
Лавров также предупредил, что противникам России нельзя бесконечно игнорировать предупреждения Москвы в области ее безопасности и нарушения прав русскоязычного населения Украины. Он добавил, что Западу нужно отказаться от планов экспансии в зоне жизненных интересов России.