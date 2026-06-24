Что сказал Лавров о переговорах по Украине, уступках и гонцах Парижа и Лондона

Он также заявил, что Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров. По его словам, мяч сейчас находится не на стороне Москвы. «Хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет», – отметил Лавров.