Главные заявления Лаврова о хамстве Зеленского, угрозах Минску и реваншизме ЕС

«Господин Зеленский, который настаивает на переговорах, выдвигая абсолютно нереалистичные и даже хамские условия не только Москве, но и своим европейским кураторам, он прямо заявил на днях: Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей, но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарии излишни», – сказал Лавров.