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Главные заявления Лаврова о хамстве Зеленского, угрозах Минску и реваншизме ЕС

Министр выступил на посольском круглом столе в Дипломатической академии
Михаил Беляев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Главное
  • О требованиях Зеленского и переговорах
  • О реваншизме Европы и отходе от посредничества США
  • Об угрозах Белоруссии и гарантиях безопасности
  • О целях СВО и условиях урегулирования

Глава МИД РФ Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии выступил с рядом заявлений по украинскому урегулированию, роли Запада и гарантиям безопасности Союзного государства. Он назвал условия Владимира Зеленского «хамскими», обвинил Европу в реваншизме, оценил действия США и подтвердил готовность выполнить союзнические обязательства перед Белоруссией. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления министра.

О требованиях Зеленского и переговорах

Лавров заявил, что Владимир Зеленский выдвигает нереалистичные и хамские условия как Москве, так и европейским кураторам. Глава МИДа процитировал недавнее требование украинского лидера к Европе.

«Господин Зеленский, который настаивает на переговорах, выдвигая абсолютно нереалистичные и даже хамские условия не только Москве, но и своим европейским кураторам, он прямо заявил на днях: Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей, но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарии излишни», – сказал Лавров.

При этом министр подчеркнул, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились.

О реваншизме Европы и отходе от посредничества США

По оценке министра, Европа в очередной раз становится главной угрозой для международной безопасности. Он обвинил европейские столицы в сплачивании континента под знаменами неонацизма и русофобии, подобно действиям гитлеровской Германии перед Второй мировой войной.

Лавров также заявил, что европейские элиты охвачены агрессивным реваншизмом. По его словам, любое равноправие в переговорах отбрасывается Брюсселем. «Подчеркну еще раз: они хотят реванша, они хотят, чтобы Россия капитулировала», – сказал он.

Министр выразил убеждение, что стремление Европы добиться прекращения огня связано с желанием получить передышку для накачки киевского режима оружием и развертывания «коалиции желающих». Он также отметил, что у Москвы нет иллюзий насчет планов европейцев, которые ранее срывали минские и стамбульские договоренности.

При этом, по его словам, Париж не прочь втайне от Брюсселя просить о дискретных контактах с Москвой.

В отношении США Лавров заметил, что Вашингтон отходит от претензий на роль объективного посредника и наращивает санкционное давление.

«Не хочу даже думать о том, что «Аляска» была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева, но на деле получилось так, как получилось», – констатировал министр.

Об угрозах Белоруссии и гарантиях безопасности

Зачем Владимир Зеленский угрожает ударами по Белоруссии

Политика / Международные новости

Лавров назвал угрозы Зеленского в адрес Белоруссии попыткой втянуть Минск в конфликт и расширить географию боевых действий. Он подчеркнул, что Россия готова выполнить все обязательства по договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, действующему с марта 2025 г.

«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства», – заявил глава МИД РФ.

О целях СВО и условиях урегулирования

Лавров заявил, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Среди условий урегулирования он назвал обеспечение на практике нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. «Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости, и именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство», – подчеркнул министр.

Также, по его словам, необходимо гарантировать отмену дискриминационных законов против русского языка и канонической Украинской православной церкви, а также признать новые геополитические реалии по итогам волеизъявления населения Крыма, Донбасса и Новороссии.

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