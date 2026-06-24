Лавров: Россия не примет продиктованные кем-то ультиматумы

15 июня Лавров заявил, что в ЕС ошибочно полагают, что России можно выдвигать ультиматумы. «Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что РФ сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», – указывал он.