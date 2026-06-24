Лавров: Россия не примет продиктованные кем-то ультиматумы
Россия не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы, объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».
«Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы мы, конечно же, не будем», – сказал он.
Министр подчеркнул, что урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическими средствами еще возможно.
15 июня Лавров заявил, что в ЕС ошибочно полагают, что России можно выдвигать ультиматумы. «Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что РФ сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», – указывал он.