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Главная / Политика /

Лавров: Россия не примет продиктованные кем-то ультиматумы

Ведомости

Россия не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы, объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

«Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы мы, конечно же, не будем», – сказал он.

Министр подчеркнул, что урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическими средствами еще возможно.

15 июня Лавров заявил, что в ЕС ошибочно полагают, что России можно выдвигать ультиматумы. «Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что РФ сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», – указывал он.

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