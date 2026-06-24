Лавров рассказал о визите представителей Франции и Великобритании в Россию
Франция и Великобритания направляли своих представителей в Москву. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
«Сам президент Макрон направлял гонцов. Их принимали. Скажу честно, были гонцы и из Лондона», – рассказал он.
При этом он отметил, что пока Евросоюз придерживается абсолютно несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией. «Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, то, наверное, мы будем готовы послушать и, когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится», – сказал министр.
22 июня глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС обсуждает не переговоры с Москвой, а способы давления на Россию и дальнейшую поддержку Украины. 20 июня в Евросоюзе разгорелся спор из-за того, что Кошта связался с Кремлем без согласования с лидерами стран ЕС. 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высмеяла идею Кошты о прямом дипломатическом канале с Москвой.