Лавров рассказал о визите представителей Франции и Великобритании в Россию

При этом он отметил, что пока Евросоюз придерживается абсолютно несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией. «Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, то, наверное, мы будем готовы послушать и, когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится», – сказал министр.