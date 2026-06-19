Захарова высмеяла идею Кошты о прямом канале связи с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы Евросовета Антониу Кошты о необходимости создать дипломатический канал для контактов между Евросоюзом и Россией. Такое сообщение она написала в Telegram-канале.
«А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?» – написала она.
19 июня глава Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Россией. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не будет посредником в переговорах по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контакта с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов.