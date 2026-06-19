Макрон заявил об участии стран ЕС в возможных переговорах по Украине

По словам французского лидера, Евросоюз не может быть представлен на переговорах исключительно председателем Европейского совета Антониу Коштой. «Европейский союз должен быть представлен, и у председателя Кошты в рамках определенных полномочий будет свое место. При этом свое место также займут и государства-члены», – сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).