Макрон заявил об участии стран ЕС в возможных переговорах по Украине
Страны Евросоюза (ЕС) должны будут участвовать в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине наряду с общеевропейскими институтами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По словам французского лидера, Евросоюз не может быть представлен на переговорах исключительно председателем Европейского совета Антониу Коштой. «Европейский союз должен быть представлен, и у председателя Кошты в рамках определенных полномочий будет свое место. При этом свое место также займут и государства-члены», – сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).
Президент Франции пояснил, что глава Евросовета не сможет в полной мере представлять позиции государств объединения по вопросам гарантий безопасности. Поэтому, по мнению Макрона, отдельные страны ЕС также должны участвовать в переговорном процессе, если для него наступит подходящий момент.
19 июня глава Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Россией. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не будет посредником в переговорах по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контакта с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов.