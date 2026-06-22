Кошта: ЕС обсуждает способы давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз в настоящее время обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины. Об этом он сказал журналистам по итогам саммита ЕС – Молдавия.