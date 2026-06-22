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Кошта: ЕС обсуждает способы давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины

Ведомости

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз в настоящее время обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины. Об этом он сказал журналистам по итогам саммита ЕС – Молдавия.

«ЕС не хочет быть посредником, он стоит на стороне Украины и поддерживает Украину», – сказал Кошта (цитата по ТАСС).

Он добавил, что, по его мнению, Москва не готова к разговору.

Ранее издание Politico писало, попытки офиса Кошты установить «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем вызвали недовольство ряда лидеров стран ЕС, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

22 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку главе Евросовета Антониу Коште в его попытке наладить контакты с Москвой. 20 июня в Евросоюзе разгорелся спор из-за того, что Кошта связался с Кремлем без согласования с лидерами стран ЕС. 19 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высмеяла идею Кошты о прямом дипломатическом канале с Москвой.

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