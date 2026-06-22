Фицо выразил поддержку Коште в его попытке наладить контакты с Москвой

По данным газеты, частично лидеры стран ЕС резко высказались в непубличных кругах относительно позиции Кошты. Они сравнили главы Евросовета с его предшественником Шарлем Мишелем, который занимал пост с 2019 по 2024 гг. Один из источников сказал изданию, что «Кошта показал себя таким же, как Мишель», имея в виду, что бывший глава Евросовета имел репутацию человека, который «перегибает палку». В публикации отмечается, что политик также не советовался со странами, входящими в блок, при принятии решений.