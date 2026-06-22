Фицо выразил поддержку Коште в его попытке наладить контакты с Москвой
Несколько европейских премьер-министров поддерживают инициативу главы Евросовета Антониу Кошты по налаживанию отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит издание Politico.
«Я поддерживаю председателя Европейского совета и приветствую тот факт, что его команда движется в этом направлении. Есть несколько премьер-министров, которые разделяют эту точку зрения», – сказал Фицо.
По данным газеты, частично лидеры стран ЕС резко высказались в непубличных кругах относительно позиции Кошты. Они сравнили главы Евросовета с его предшественником Шарлем Мишелем, который занимал пост с 2019 по 2024 гг. Один из источников сказал изданию, что «Кошта показал себя таким же, как Мишель», имея в виду, что бывший глава Евросовета имел репутацию человека, который «перегибает палку». В публикации отмечается, что политик также не советовался со странами, входящими в блок, при принятии решений.
19 июня Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Россией. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не будет посредником в переговорах по Украине. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы Евросовета. «А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?» – написала она.