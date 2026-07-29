На терминале СПГ в порту Египта произошел взрыв

Агенство Reuters со ссылкой на британскую компанию по обеспечению морской безопасности Ambrey сообщило, что причиной взрыва стал беспилотник, принадлежащий США. Кроме того, три источника в торговых кругах, знакомых с инцидентом, сообщили, что дрон попал в плавучий танкер-хранилище Energos Winter, вызвав пожар, который затем перекинулся на другое судно. Жертв нет.