На терминале СПГ в порту Египта произошел взрыв
В порту города Думьят в Египте на терминале сжиженного природного газа (СПГ) во время разгрузки произошел взрыв. Об этом сообщил британский дистрибутор Inchcape Shipping Services (ISS).
Из-за инцидента порт приостановил работу. В компании сообщили, что местные власти отреагировали оперативно и взяли ситуацию под контроль. Суда благополучно переместили за пределы портовой зоны. Дополнительной информации ISS не дает.
Ожидается, что работа порта возобновится в ночное время на других причалах и терминалах.
Агенство Reuters со ссылкой на британскую компанию по обеспечению морской безопасности Ambrey сообщило, что причиной взрыва стал беспилотник, принадлежащий США. Кроме того, три источника в торговых кругах, знакомых с инцидентом, сообщили, что дрон попал в плавучий танкер-хранилище Energos Winter, вызвав пожар, который затем перекинулся на другое судно. Жертв нет.
21 июня в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре, где расположено производство СПГ, произошел взрыв. Причиной стала техническая неисправность, пострадавших и утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано.