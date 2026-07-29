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На терминале СПГ в порту Египта произошел взрыв

Ведомости

В порту города Думьят в Египте на терминале сжиженного природного газа (СПГ) во время разгрузки произошел взрыв. Об этом сообщил британский дистрибутор Inchcape Shipping Services (ISS).

Из-за инцидента порт приостановил работу. В компании сообщили, что местные власти отреагировали оперативно и взяли ситуацию под контроль. Суда благополучно переместили за пределы портовой зоны. Дополнительной информации ISS не дает.

Ожидается, что работа порта возобновится в ночное время на других причалах и терминалах.

Агенство Reuters со ссылкой на британскую компанию по обеспечению морской безопасности Ambrey сообщило, что причиной взрыва стал беспилотник, принадлежащий США. Кроме того, три источника в торговых кругах, знакомых с инцидентом, сообщили, что дрон попал в плавучий танкер-хранилище Energos Winter, вызвав пожар, который затем перекинулся на другое судно. Жертв нет.

21 июня в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре, где расположено производство СПГ, произошел взрыв. Причиной стала техническая неисправность, пострадавших и утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано.

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