В Катаре на заводе СПГ в Рас-Лаффане произошел взрыв
В воскресенье в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре, где расположено производство СПГ, произошел взрыв. Об этом сообщает министерство внутренних дел Катара в X.
Там уточнили, что причиной взрыва стала техническая неисправность, пострадавших и утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано.
На месте работают подразделения гражданской обороны. Согласно сообщениям очевидцев, на месте взрыва начался пожар.
Рас-Лаффан – крупнейший в мире промышленный кластер по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенный на северном побережье Катара. Комплекс принадлежит государственной нефтегазовой корпорации QatarEnergy. В его состав входит 14 производственных линий, а также несколько перерабатывающих предприятий и порт для экспорта СПГ. На него приходится около 20% мировых поставок сжиженного природного газа.
Иран наносил удары по комплексу Рас-Лаффан несколько раз. Первая атака произошла 2 марта. Тогда QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов. Затем, 18–19 марта, последовали новые ракетные удары, которые нанесли значительный ущерб предприятию. Повреждены были как минимум две производственные линии завода, что привело к потере 17% экспортных мощностей Катара по СПГ.
В результате этих ударов завод был закрыт в первую неделю конфликта и более трех месяцев по большей части простаивал. Полное восстановление производства может занять несколько лет.