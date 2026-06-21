В Катаре на заводе СПГ в Рас-Лаффане произошел взрыв

Рас-Лаффан – крупнейший в мире промышленный кластер по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенный на северном побережье Катара. Комплекс принадлежит государственной нефтегазовой корпорации QatarEnergy. В его состав входит 14 производственных линий, а также несколько перерабатывающих предприятий и порт для экспорта СПГ. На него приходится около 20% мировых поставок сжиженного природного газа.