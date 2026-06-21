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В Катаре на заводе СПГ в Рас-Лаффане произошел взрыв

Ведомости

В воскресенье в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре, где расположено производство СПГ, произошел взрыв. Об этом сообщает министерство внутренних дел Катара в X.

Там уточнили, что причиной взрыва стала техническая неисправность, пострадавших и утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано.

На месте работают подразделения гражданской обороны. Согласно сообщениям очевидцев, на месте взрыва начался пожар.

Катар возобновит часть производства СПГ после прекращения огня

Политика / Международные новости

Рас-Лаффан – крупнейший в мире промышленный кластер по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенный на северном побережье Катара. Комплекс принадлежит государственной нефтегазовой корпорации QatarEnergy. В его состав входит 14 производственных линий, а также несколько перерабатывающих предприятий и порт для экспорта СПГ. На него приходится около 20% мировых поставок сжиженного природного газа.

Иран наносил удары по комплексу Рас-Лаффан несколько раз. Первая атака произошла 2 марта. Тогда QatarEnergy остановила производство СПГ и сопутствующих продуктов. Затем, 18–19 марта, последовали новые ракетные удары, которые нанесли значительный ущерб предприятию. Повреждены были как минимум две производственные линии завода, что привело к потере 17% экспортных мощностей Катара по СПГ.

В результате этих ударов завод был закрыт в первую неделю конфликта и более трех месяцев по большей части простаивал. Полное восстановление производства может занять несколько лет.

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