Катар возобновит часть производства СПГ после прекращения огня
Катарская национальная компания Qatar Energy приступила к работе по возобновлению производства сжиженного природного газа (СПГ) после прекращения огня, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Сейчас на предприятии проводится техническое обслуживание, чтобы возобновить часть производства уже в ближайшие дни, но конкретные даты неизвестны. Для возвращения к полному объему производства необходимо, чтобы суда могли проходить через Ормузский пролив.
3 марта Qatar Energy приостановила выпуск продукции глубокой переработки газа после ударов Ирана. Днем ранее компания также объявила, что останавливает производство СПГ после атаки беспилотника Ирана на ее объект. CNN сообщал, что дрон ударил по предприятию в Рас-Лаффане, а также по энергетическому объекту в Месаиде.
19 марта компания сообщала, что несколько объектов по производству СПГ были атакованы ракетой. В результате на территории начались пожары, зафиксирован значительный ущерб. Пострадавших не было.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что на этот период пролив будет открыт для судоходства при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.