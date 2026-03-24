Qatar Energy объявила о форс-мажоре по контрактам СПГ для Италии и Бельгии
Катарская национальная компания Qatar Energy объявила о форс-мажоре в рамках контрактов по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Италию, Бельгию, Корею и Китай, передает Reuters.
В материале отмечается, что речь идет о некоторых долгосрочных контрактах предприятия.
19 марта компания сообщала, что несколько объектов по производству СПГ были атакованы ракетой. В результате на территории начались пожары, зафиксирован значительный ущерб. Пострадавших не было.
4 марта Qatar Energy также объявила форс-мажор, до этого прекратив производство СПГ, а также продуктов глубокой переработки газа после ударов Ирана. Тогда иранский беспилотник атаковал объекты компании в Рас-Лаффане и Месаиде.