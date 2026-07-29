Парламент Сербии отклонил резолюции о вынесении вотума недоверия правительству
Депутаты Народной скупщины Сербии отклонили резолюцию о вынесении вотума недоверия правительству страны во главе с Джуро Мацутом. Об этом сообщило «Радио и телевидение Сербии» (РТС).
Против высказалось абсолютное большинство – 135 депутатов. Еще 40 проголосовали за принятие вотума, один депутат воздержался.
Резолюция была подана еще 13 февраля. Как указано в пояснении, причиной стало наличие обоснованных подозрений, как утверждает оппозиция, в причастности некоторых членов правительства к делу Генерального штаба. Кроме того, премьер-министр не предпринял никаких действий при этом инциденте. Оппозиционные партии критикуют правительство за то, что оно утратило легитимность и подотчетность, отметило РТС.
Здание Генштаба было незаконно лешено статуса объекта культурного наследия в пользу инвестиционного проекта. В 2025 г. прокуратура по делам организованной преступности Сербии выдвинула обвинение в отношении министра культуры республики Николы Селаковича и еще трех должностных лиц в связи с незаконными действиями при лишении здания этого статуса.
10 апреля Politico писало, что Сербия может потерять до 1,5 млрд евро финансирования Европейского союза из-за решения Европейской комиссии. Причиной назван «отказ от демократических принципов» и тесные связи с Россией. Посол Сербии в ЕС Даниель Апостолович заверил, что Белград продолжает интенсивные дискуссии с ЕК. Он уверен, что ситуация не дойдет до приостановки финансирования.