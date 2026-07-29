Парламент Сербии отклонил резолюции о вынесении вотума недоверия правительству

Резолюция была подана еще 13 февраля. Как указано в пояснении, причиной стало наличие обоснованных подозрений, как утверждает оппозиция, в причастности некоторых членов правительства к делу Генерального штаба. Кроме того, премьер-министр не предпринял никаких действий при этом инциденте. Оппозиционные партии критикуют правительство за то, что оно утратило легитимность и подотчетность, отметило РТС.