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ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за «нештатной ситуации на борту»

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли истребитель F-16. Пилот успел катапультироваться, сообщили воздушные силы республики в Telegram-канале.

Истребитель выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей. Летчик был вынужден катапультироваться из-за «нештатной ситуации на борту».

Самолет при падении не задел жилые здания. Жертв не обнаружено. На месте падения истребителя работают эксперты, обстоятельства произошедшего еще выясняются.

27 июня в Полтавской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. По данным военных, связь с самолетом, выполнявшим боевое задание, была потеряна. Пилот успел катапультироваться. Его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда и доставила в больницу для обследования.

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