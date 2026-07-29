ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за «нештатной ситуации на борту»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли истребитель F-16. Пилот успел катапультироваться, сообщили воздушные силы республики в Telegram-канале.
Истребитель выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей. Летчик был вынужден катапультироваться из-за «нештатной ситуации на борту».
Самолет при падении не задел жилые здания. Жертв не обнаружено. На месте падения истребителя работают эксперты, обстоятельства произошедшего еще выясняются.
27 июня в Полтавской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. По данным военных, связь с самолетом, выполнявшим боевое задание, была потеряна. Пилот успел катапультироваться. Его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда и доставила в больницу для обследования.