ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за «нештатной ситуации на борту»

27 июня в Полтавской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. По данным военных, связь с самолетом, выполнявшим боевое задание, была потеряна. Пилот успел катапультироваться. Его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда и доставила в больницу для обследования.