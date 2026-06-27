Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,489+2,86%NKNC49,7+3,33%ARSA6,11+0,33%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,06+0,88%RGBITR758,67+0,96%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области

Ведомости

В Полтавской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram-канале.

По данным военных, связь с самолетом, выполнявшим боевое задание, была потеряна в ночь на 27 июня. Пилот успел катапультироваться. Его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда и доставила в больницу для обследования.

Официальные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В январе зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил России сбил истребитель F-16 украинской армии при помощи двух противовоздушных ракет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь