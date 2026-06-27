ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области
В Полтавской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram-канале.
По данным военных, связь с самолетом, выполнявшим боевое задание, была потеряна в ночь на 27 июня. Пилот успел катапультироваться. Его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда и доставила в больницу для обследования.
Официальные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В январе зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил России сбил истребитель F-16 украинской армии при помощи двух противовоздушных ракет.