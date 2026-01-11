Военные рассказали об уничтожении украинского F-16 двумя ракетами С-300
Зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил России сбил истребитель F-16 украинской армии при помощи двух противовоздушных ракет. Об этом рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным Север в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Самая интересная [аэродинамическая цель, которую удалось поразить] — это F-16. <...> Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», – заявил Север (цитата по ТАСС).
Военный добавил, что это стало результатом длительной подготовки. Север отметил, что его расчет, получивший комплекс С-300 в декабре 2024 г., успешно сбил множество целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, реактивные снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.
13 апреля 2025 г. Минобороны России сообщило об уничтожении самолета F-16 воздушных сил Украины с помощью средств ПВО. Потерю истребителя и гибель пилота подтвердили и сами ВСУ. В июне того же года ВСУ сообщили о потере еще одного самолета F-16 – он потерпел крушение во время отражения воздушной атаки.