Военные рассказали об уничтожении украинского F-16 двумя ракетами С-300

13 апреля 2025 г. Минобороны России сообщило об уничтожении самолета F-16 воздушных сил Украины с помощью средств ПВО. Потерю истребителя и гибель пилота подтвердили и сами ВСУ. В июне того же года ВСУ сообщили о потере еще одного самолета F-16 – он потерпел крушение во время отражения воздушной атаки.