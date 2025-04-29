ВКС России сбили украинский истребитель Су-27

28 апреля ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 воздушных сил (ВС) Украины при выполнении задания по авиационной поддержке войск и отражении атаки ударных дронов. Пилот успешно катапультировался и был доставлен в медучреждение. Уточнялось, что его жизни и здоровью ничто не угрожает.