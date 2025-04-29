ВКС России сбили украинский истребитель Су-27
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ликвидировали истребитель Су-27 вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.
Российские средства противовоздушной обороны также уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 189 беспилотников самолетного типа.
28 апреля ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 воздушных сил (ВС) Украины при выполнении задания по авиационной поддержке войск и отражении атаки ударных дронов. Пилот успешно катапультировался и был доставлен в медучреждение. Уточнялось, что его жизни и здоровью ничто не угрожает.
12 апреля стало известно о гибели пилота истребителя F-16 Павла Иванова во время выполнения боевого задания. Обстоятельства его гибели расследует межведомственная комиссия, сообщали ВСУ.
В марте представитель командования украинских ВС Юрий Игнат говорил, что переданные Украине самолеты F-16 недостаточно новые, чтобы соревноваться с российскими истребителями Су-35 в воздушном пространстве один на один.